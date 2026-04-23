変速の度に背中がシートへ押し付けられる快感モデル中期のアップデートを受けた、BMW M3 ツーリング。従来の510psでもまったく不満はなかったが、530psへ増強され、刺激は増している。ステーションワゴンという括りを抜きにして、眼を見張るほどの高性能モデルといえる。【画像】家族や荷物と一緒に走れるスーパーワゴンM3 ツーリングサルーンのM3とM4も全113枚0-100km/h加速は従来と変わらなくても、僅か3.6秒で処理する。