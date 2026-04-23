◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト（23日、マツダスタジアム）広島が本拠地でヤクルトと対戦。初回の守備に好プレーが生まれた直後、エラーが発生しました。試合は初回、先発の岡本駿投手が先頭打者を打ち取り、2番・サンタナ選手を迎えます。サンタナ選手の打球はセンター方向に大きな当たりを見せますが、平川蓮選手がダイビングキャッチ。好プレーでピンチを防ぎました。しかし、続く古賀優大選手の打球がライト前へ運ばれる