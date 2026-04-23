外食の朝食市場規模は過去最大となり、ファミレスやチェーン店などが朝食メニューを続々と強化。モーニングの利用客が増えているといいます。そこで今回、「イット！」では年間300日以上食べ歩く、モーニングを知り尽くした大木奈ハル子さんが選ぶ「コスパ最強モーニング・ベスト3」をご紹介！第3位に選ばれたのは、つけ麺がおなじみの「つじ田」。皆さんのお目当ては「朝ラーメン」です。朝専用スープを使った朝限定中華そばには