23日午前10時ごろ、沖縄・恩納村で撮影された映像では、アスファルトをたたきつけ波打つ雨が確認できます。当時撮影された恩納村の「琉球村」では、伝統芸能のエイサーが行われていましたが、この音をかき消すほど雨音は大きかったといいます。発達する低気圧の影響で、西日本から東日本では23日夜にかけ強い雨が降る見込みです。富山・立山黒部アルペンルートにある室堂に設置された情報カメラの映像では、23日午前7時には山々が