バスケットボールりそなグループB1の秋田ノーザンハピネッツは、22日夜、秋田市で、同じ東地区のレバンガ北海道と対戦しました。相手の高い攻撃力に守備が崩壊し、4Qで決着した試合としてはクラブワーストとなる108失点を喫しました。大事な試合の入り・第1Qで躍動したのは…先月大学を卒業したばかり、22日がプロ初先発の堀田尚秀です。第1Qだけで8得点と、若きシューターが魅せます。しかし