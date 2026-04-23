男鹿市で風車の羽根が折れた事故から23日で11日です。現場では折れた羽根を取り外す作業が始まりました。折れた羽根を含め、3本ある羽根すべてが25日までに撤去される予定で、事故原因の本格的な調査が進められます。深瀬博史記者「事故のあった風車の羽根は、いまもあのようにぶら下がったままの状態となっています。きょうから下にある赤と白のクレーンを使って取り外し作業に入るということです」今月12日、男鹿市船越で