みなさんは最近、書店で「本」を買ってますか？電子書籍の浸透や娯楽の多様化による本離れなど出版業界を取り巻く環境が大きく変わり、町の書店の売り上げは落ち込んでいます。県内の書店の数の推移をみると、この10年で2割近く減少しています。こうした中、秋田市中心部にある書店が今月末で75年の歩みに1つの区切りをつけます。3代目にあたる店主の思いを取材しました。 ■紙の出版物市場の縮小…売り上げはピーク時の半