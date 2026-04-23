特別支援学校に勤務する50代の女性教諭が、児童の名前や障害の程度などの個人情報が入ったUSBメモリを紛失し、減給の懲戒処分を受けました。また、県北部の学校に勤務する30代の男性教諭は、部活動の指導で威圧的な言動をするなどして戒告の懲戒処分となっています。県教育委員会によりますと、県内の特別支援学校に勤務する50代の女性教諭は、先月25日、児童6人の名前や障害の程度、指導計画などの個人情報が入ったUSBメモリを紛