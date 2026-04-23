県と秋田市、ブラウブリッツ秋田は、新たなスタジアム整備のあり方を3者で話し合う会合を、約2か月ぶりに開きましたが、今後も話し合いを続ける方針の確認にとどまりました。スタジアム整備は、国の補助金を活用する想定ですが、補助金を出すことは見直すべきではないかという意見も出ています。今月10日に政府が公表した資料です。政府は去年から、様々な事業に対する国の補助金が適切なのかどうかの検討を行っていて、資料は、そ