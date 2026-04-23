新潟地検は、新潟日報社の記者に対する傷害容疑で書類送検されていた重川隆広県議について4月22日付けで、暴行罪での不起訴処分としました。不起訴の理由として新潟地検は「捜査を遂げ、犯行態様や情状面を考慮して起訴猶予処分とした」とコメント。傷害から暴行罪へ罪名変更となった理由としては「証拠関係に基づき暴行罪を適用した」としています。新潟日報社によりますと2025年10月9日、当該の男性記者（30代）が重川県議とは別