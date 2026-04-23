22日夜、横手市の国道107号で、普通乗用車が大型トラックに追突する事故があり、普通乗用車を運転していた20歳の男性が死亡しました。大型トラックは、道路の工事現場に設置された仮設の信号機に従って停止していました。事故があったのは、横手市山内小松川の国道107号です。横手警察署の調べによりますと、22日午後9時ごろ、岩手方向から横手市山内方向に走っていた普通乗用車が、道路で停止していた大型トラックに追突しました