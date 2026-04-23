水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。復讐同盟がついに、不倫カップルの職場に乗り込み爆弾投下！？“不倫相手の女にも制裁を“。クソ夫とクソ女を地獄へ追放するため、私刑執行！ゴミどもはごみ箱へ。【動画】不倫カップルの職場に乗り込み爆弾投下？“不倫相手の女にも制裁を！第4話 不倫カップルの職場に爆弾投下！？夫・義隆(二階堂高嗣)だけ