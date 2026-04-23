「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。4月17日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】"羽振りのいい"建設会社の社長が残した＜開かずの金庫＞中からまさかのお宝が！リポーターのバッツネがやってきたのは、神奈川・横浜市。明治時代には国内の生糸輸出量の約8割を占める集積地として栄え、世界中の商人が集う文明開化の中心地となったこの街には、今もなお当