4月24日に公開されるアニメーション映画『ARCO／アルコ』のメイキング映像が公開された。 参考：『ARCO／アルコ』本編映像公開小島秀夫「『ラピュタ』 の頃の宮崎活劇作品を思い出す」 本作は孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描いた冒険ファンタジー。『ゼロ・グラビティ』でアカデミー賞作品賞などを受賞したアルフォンソ・キュアロン監督が、「溢れ出すイマジネ