太陽光や風力などの再生可能エネルギーを有効に使うため、中国電力は、蓄電池の運用を最適化するシステムを化学メーカーの旭化成と共同で開発すると発表しました。 再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変動します。 このため、発電量が需要を上回る時間帯には、太陽光や風力の発電を一時的に止める「出力制御」が行われてきました。 せっかく発電できる電気を使えないことが、再生可