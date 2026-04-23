古屋圭司氏超党派の「明治の日を実現するための議員連盟」（会長・古屋圭司自民党衆院議員）は23日、総会を国会内で開いた。明治天皇の誕生日に当たる11月3日の「文化の日」に「明治の日」を併記する祝日法改正案を議員立法で今国会に提出し、成立を目指す方針を確認した。古屋氏は「日本が近代化を進めた本当に重要な時期。この記念日をつくることは極めて重要だ」と強調した。