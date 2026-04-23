石川県七尾、輪島両市は23日、2024年の能登半島地震の影響で心身に負荷がかかり亡くなった「災害関連死」として、計2人を認定したと発表した。関連死は新潟、富山両県の14人を含め501人となった。他に石川県の3人が近く正式認定される予定で、地震の死者は建物倒壊などによる「直接死」228人と合わせ計732人に上る見通し。新たに認定された2人のうち、七尾市の90代女性は入所施設で被災し、介護環境の変化などで脳梗塞を発症し