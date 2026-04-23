中道改革連合、立憲民主、公明の3党が取りまとめた中東情勢悪化に伴う緊急提言案が判明した。電気・ガス代の政府補助の再開を提唱。政府に対し、緊急経済対策と補正予算案の早期編成を要請した。関係者が23日、明らかにした。