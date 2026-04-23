作家の村上春樹さん（77）が約3年ぶり16作目となる長編小説『夏帆The Tale of KAHO』を7月に刊行することを、新潮社が発表しました。村上さんの長編小説は2023年4月刊行の『街とその不確かな壁』以来、約3年ぶり。村上さんの長編小説としては初めて、女性単独の主人公となっています。村上さんは1949年、京都市生まれ。1979年に『風の歌を聴け』でデビューし、主な長編小説に『羊をめぐる冒険』、『世界の終りとハードボイルド・