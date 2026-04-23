バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」を2026年4月 第5週より発売する。全4種で価格は400円。2026年4月 第5週発売「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」(全4種・400円)「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」は、家族のつながりがあるウルトラマンにフィーチャーした心温まるペアチャーム。可愛らしいデフォルメのウルトラマン2人がセットになったボリューム感ある満足仕様だ。○ラインナップ肩