バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」を2026年4月 第4週より発売する。全8種で価格は400円。2026年4月 第4週発売「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」(全8種・400円)「サンリオキャラクターズ パッケージミニチュアコレクション」は、サンリオキャラクターズがブリスターパッケージに入ったミニチュアフィギュア。中身は立体のフィギュア