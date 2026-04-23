バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ONE PIECE ネガティブスイング3」を2026年4月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。2026年4月 第4週発売「ONE PIECE ネガティブスイング3」(全5種・400円)「ONE PIECE ネガティブスイング3」は、ネガティブホロウによって「もしもあのキャラがネガティブになったら。」をコンセプトにした大ヒットシリーズを、スイングとして令和に復活したアイテム。 エッグヘッド編衣装の麦わらの一