バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月24日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」(9,900円)TVアニメ『ONE PIECE』より、「ポートガス・D・エース -マ