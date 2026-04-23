病気になりにくいからだを作り、健康寿命をのばしていくためには、やはり食生活に気を配ることがとても大切です。中でも、野菜を意識してたくさん食べることが、必要不可欠。なぜなら野菜は、抗酸化力や免疫活性力、さらに腸内環境を整える力を高める成分を豊富に含んでいるからです。本記事では『病気知らずの決め手はやっぱり野菜だった』(森由香子／青春出版社)から抜粋してご紹介。今回のテーマは『大根』。○抗がん作用が期待
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