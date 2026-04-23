JAXAは、技術実証のための小型衛星の打ち上げが成功したと発表しました。 本来は国産小型ロケット「イプシロンS」で、鹿児島県から打ち上げる計画でしたが、「イプシロンS」はトラブルなどで開発スケジュールが遅れているため、アメリカ企業のロケットを使って、ニュージーランドから打ち上げられました。 JAXA主導のプロジェクト 大学、高専、企業の衛星8機 JAXAの革新的衛星技術実証4号機は、日本時間の20