【モデルプレス＝2026/04/23】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が4月22日、自身のInstagramを更新。日本の路上でのプライベートショットを公開した。【写真】BTSメンバー「街中に普通にいるなんて」衝撃の来日ショット◆V、日本の路上プラべショット公開BTSは4月17日・18日の2日間にわたり、約7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を東京ドームで開催。Vは「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてあり