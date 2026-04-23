「退職代行モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが2026年4月23日、経営体制の変更を報告し、本日より退職代行の新規受付を再開するとした。「起訴された事実を厳粛に受け止めております」退職代行モームリをめぐっては2月3日、弁護士や弁護士法人ではない人物が報酬目的で法律にかかわる交渉を弁護士らに繰り返しあっせんしたとして、弁護士法違反（非弁行為・非弁提携）の疑いで代表取締役の谷本慎二被告と妻で同社従業員の