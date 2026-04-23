福岡市中央区の保育園などが入る建物で23日午前、工事中に作業員や園児あわせて7人が搬送される事故がありました。何らかのガスが発生したとみられています。■荒木健太郎記者「こちらの建物で何らかのガスが発生し、園児を含む7人が病院に運ばれたということです。」消防によりますと、午前9時50分ごろ、福岡市中央区長浜の舞鶴保育園と高齢者向け福祉施設「福岡100プラザ中央」が入る建物で、「発電機をたいて解体作業中に気分が