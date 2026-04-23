【芸能界クロスロード】堤真一「GIFT」不発！ 山粼賢人「アトムの童」との“嫌な共通点”…TBS日曜劇場4年ぶり1ケタ発進の衝撃2028年のNHK大河はジョン万次郎の生涯を描く「ジョン万」に決まり、主演に山粼賢人（31）の起用が発表された。制作統括者は抜擢理由を「周囲を決して邪魔せず、一座としての味付けを生かすような真ん中ができる方だと思っていました」と話した。山粼は「キングダム」や「ゴール