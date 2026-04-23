(c)1994 BIGWEST/MACROSS 7 PROJECT (c)1995 BIGWEST/MACROSS 7 MOVIE PROJECT (c)1997 BIGWEST/OVA MACROSS 7 PROJECT マクロスTVシリーズ第2弾作品「マクロス7」の4Kリマスター化企画「マクロス7 Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」リクエスト販売を記念し、TV未放映回も含めたTVシリーズ全52話が、YouTubeチャンネル「マクロスch」にて期間限定無料公開される。それぞれ1週間の公開で、初回の