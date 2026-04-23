◆ファーム・リーグ巨人１×―０西武（２３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の三塚琉生外野手（２１）が、熱戦に終止符を打つサヨナラ打を放った。９回１死一、二塁のチャンスに代打で登場。カウント１―２から左腕・佐藤隼の投じた低めの変化球にくらいつき右前へ。二走・鈴木大の生還を見届けると、両手を上げて喜びを爆発させた。「左対左なので、気持ち的には割り切って。山田さんが頑張ってゼロに抑えていたので