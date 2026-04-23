チームの立て直しに期待がかかるジュビロ磐田の三浦文丈新監督。22日、監督に就任してから初めてカメラの前で決意を語りました。23日、静岡･磐田市の「ヤマハ大久保グラウンド」で練習を行ったジュビロ。小雨が降る中、三浦文丈新監督は、ピッチで精力的に指示を送っていました。三浦･新監督は旧清水市出身の55歳。高校時代は清水商業のキャプテンとして全国優勝を経験。マリノスやジュビロでプロ選手として過ごした後、新潟