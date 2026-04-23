◆チャンピオンズマイル（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）＝４月２３日、ゲート番決定国内Ｇ１・４勝のジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は、６番枠から２度目の海外Ｇ１に挑む。松井助手は「内過ぎず、外過ぎずで、とてもいい枠ですね。ゲートの出も速く、他の馬も見ながらレースを進められるので、彼にとって非常に適していると思います」と歓迎した。