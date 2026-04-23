Ｊ１川崎は２３日、２選手のけがに関するリリースを発表。ＭＦ家長昭博は４月９日のトレーニング中に負傷し、右腓腹筋肉離れと診断された。また、新人ＭＦ山市秀翔が、以前、診断を受けた右胸郭出口症候群における手術を３月２５日に受けたと発表し、手術日から全治３か月程度要する見込みだとした。