◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２３日、ゲート番決定クイーンエリザベス２世Ｃに出走するマスカレードボール（牡４歳、手塚久厩舎、父ドゥラメンテ）は追い切り翌日の２３日、引き運動で軽めの調整。枠は８頭立ての６番枠に決まった。手塚久調教師は「内過ぎるよりはいいと思っていたので、ちょうどいい枠かなと思います」とコメントした。昨年の天皇賞・秋を制