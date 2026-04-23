バレーボールの国内最高峰リーグ「大同生命ＳＶリーグ」は都内で２３日、レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームで王者を争うチャンピオンシップ（ＣＳ）に向けた会見を開いた。昨季ＲＳ優勝を果たしながらＣＳ３位に終わった大阪ブルテオン（大阪Ｂ）の山本智大（３１）は「まずはセミファイナルを勝たないといけない。一戦一戦、目の前の試合を相手を叩き潰す気持ちで戦いたい」と闘志を燃やした。底力をつけてきた。昨季ま