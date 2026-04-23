音楽アーティストをゲストに招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）が、4月19日（日）より、月1回レギュラー番組に！【TVer】さらば森田をメインボーカルに、リトグリ（かれん、ミカ）がハモる！ ハラミちゃん伴奏でセッション♪ 番組MCを務めるのは、さらば青春の光・森田哲矢