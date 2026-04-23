第三管区海上保安本部の新本部長に福本拓也氏が就任し、会見を行いました。今月15日付で就任した福本拓也本部長（58）は徳島県出身で、これまで、海上保安大学校副校長や第七管区海上保安本部長を務めました。会見では「重要課題」として、▼「東京湾の海上交通の安全確保」、▼「自然災害への備えと対応」、▼「離島支援と海洋権益の確保」の3点を掲げました。また、今月7日に川崎市でクレーンの解体作業中に5人が転落し、1人が行