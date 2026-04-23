プロ野球・巨人は23日、宇都宮葵星選手が左膝の後十字靭帯損傷と診断され、故障班に合流したことを発表しました。宇都宮選手は、21日の中日戦の走塁中に左膝を痛めたということです。22日に同日に登録抹消され、23日に故障班に合流しました。開幕前に支配下昇格をつかんだ21歳はここまで6試合に出場していました。