■これまでのあらすじ初めて絵美を見た瞬間から自分にふさわしい女だと確信していた鋭斗。しかし、まったくなびかない絵美を攻略し兼ねていた。そんなとき、社内でトラブルが起こる。担当者が絵美の父・佐伯だったことから、鋭斗は取引として絵美を手に入れることに成功したのだった。夜、スマホが鳴った。画面に「北見鋭斗」の文字。脅しだった。あの件が再度問題になれば退職条件や再雇用の話に影響が出る--つまり退職金がなくな