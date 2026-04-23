水俣病患者認定を巡る訴訟の判決で、「不当判決」などと書かれた紙を掲げる支援者ら＝23日午後、福岡高裁前公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は23日、全員を水俣病と認めなかった一審判決を支持し、原告側の控訴を退けた。公式確認から5月1日で70年となるのを前に判断が注目されていた。原告側は最高裁に上告する