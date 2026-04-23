◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が出塁記録が途切れたことについて、取材に応じました。敵地でのジャイアンツ戦に1番投手兼指名打者で先発出場。前回から中6日のマウンドで6回7奪三振無失点。3勝目とはなりませんでしたが、力投をみせました。一方、打者としては4打数無安打。昨季から53試合連続出塁で球団歴代2位タイ、レンジャーズなどで活躍した秋信守氏（シン・スー・