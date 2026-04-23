23日午後、横手市朝日が丘の住宅地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと23日午後3時40分ごろ横手市朝日が丘の住宅地で、駐車場にいるクマ1頭を家にいた10代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約20メートルの場所です。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで付近を警戒し住民に注意を呼びかけています。