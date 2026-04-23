まもなく到来するゴールデンウィーク。帰省や旅行などで人の動きが活発化する大型連休中の鉄道や、道路の混雑予想についてみていきます。JR東日本が発表した4月24日～5月6日の新幹線の指定席予約状況によりますと下りのピークは5月2日（土）、上りのピークは5月5日（火祝）とみられています。上越新幹線は「とき」「たにがわ」の予約可能な55万席のうち、15万席がすでに埋まっていて前年比131％。北