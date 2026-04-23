夏の甲子園予選のシード権と東北大会出場をかけた高校野球・春の県大会の組み合わせが決まりました。大会は、41校・35チームが出場し、来月8日に開幕します。組み合わせ抽選会には、各校の部長や監督などが出席しました。今年は、3つの連合チームを含む41校の35チームが出場します。ベスト8以上のチームには夏の甲子園予選のシード権が与えられるほか、上位3チームは、6月に青森で行わ