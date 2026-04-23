Microsoftが開発するWindows 11専用の日本語入力アプリ（IME）『Copilot Keyboard』が、正式版としてリリースされた。あわせて、かつてMicrosoft Officeに登場していたアシスタントキャラクター“カイル”が、Copilotキャラクターとして復活することも発表された。 【画像あり】候補から流行りの言葉が出てくる・調べられる様子やサポートしてくれるキャラたち 『Copilot Keyboard』は、Microsoft A