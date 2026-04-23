今年2月の衆院選をめぐる「一票の格差」の裁判です。四国4県の全ての選挙区で選挙の無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が高松高裁で開かれました。 【写真を見る】衆院選めぐる「一票の格差」裁判高松高裁で第1回口頭弁論判決は5月19日の予定【香川】 今年2月の衆院選について一票の価値が最大で2倍以上あるのは憲法違反だと、弁護士らのグループが全国14の高裁や高裁支部に訴えたものです。最も有権者数が少ない鳥取1区