日銀が２３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円５９～６１銭と前日に比べ３８銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８６円７８～８２銭と同３８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７０３～０４ドルと同０．００５２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS