和田まあやが4月22日・23日、自身のInstagramを更新。婚姻届の証人をグループ同期の樋口日奈に頼んだこと、そして28歳の誕生日を迎えたことを続けて報告した。 （関連：【写真】元乃木坂46 和田まあや、婚姻届証人との2ショットに「最高の親友」「これ以上はない証人」 和田は、22日のInstagramで「婚姻届の証人は...親友のひなちまにお願いしました」と報告し、婚姻届を持った笑顔の2ショット写真を投稿。「（場所は