世界で苦しんでいる子どもたちのことを知り、思いやりの心を育んでもらおうという特別授業が岡山県倉敷市の小学校で行われました。 【写真を見る】小学校で「ユニセフと世界の子どもたち」特別授業世界のどこかで苦しんでいる子どもたちがいることを知ってほしい【岡山】 （池田礼子さん）「学校に爆弾が落ちて倒されてしまって、ここで勉強できなくなってしまった」 倉敷西小学校で行われた特別授業「ユニセフと世界の子ども